Auto geht in Flammen auf - Tödlicher Verkehrsunfall auf A9 bei Eisenberg

Eisenberg. Nach einem Unfall auf der A9 bei Eisenberg fing ein Auto Feuer und brannte komplett aus. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Am frühen Samstagmorgen kollidierten zwei Autos auf der A9 in Richtung Nürnberg kurz vor der Anschlussstelle Eisenberg miteinander. Wie die Polizei mitteilt, verloren dadurch beide Autofahrer die Kontrolle. Der aufgefahrene Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit mehreren Bäumen im Straßengraben. Anschließend fing das Auto Feuer und brannte komplett ab. Für die Fahrzeuginsassin kam demnach jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zu ihrer Identität dauern an.

Das zweite Auto, welches von einer 43-Jährigen gesteuert wurde, geriet nach der Kollision ebenfalls ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Alle fünf Insassen im Alter von 9 bis 46 Jahren wurden durch den Unfall verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung konnten alle wieder die Klinik verlassen.

Die Richtungsfahrbahn München war wegen Rettungs- und Bergemaßnahmen für insgesamt vier Stunden voll gesperrt. In der Zeit bildete sich laut Polizei ein drei Kilometer langer Stau. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Droyßig von der Autobahn abgeleitet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt bisher 15.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.