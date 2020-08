2,4 Promille: Betrunkene fährt mit plattem Reifen über Bordsteinkante

Themar. Eine Frau hat auf ihrer Trunkenheitsfahrt in Südthüringen nicht nur ihr Auto zu Schrott gefahren, sondern auch anderen Fahrern die Vorfahrt genommen.

Unter starkem Alkoholeinfluss war Dienstagnachmittag eine Frau mit ihrem Auto zwischen Themar und Hildburghausen unterwegs. Nachdem sie ein geparktes Fahrzeug anrempelte, fuhr sie einfach weiter. Ein Zeuge beobachtete die auffällige Fahrweise der Frau, die mit plattem Reifen mehrfach über die Bordsteinkante fuhr und anderen Autofahrern die Vorfahrt nahm.

Eine Streife stellte die Frau schließlich in Hildburghausen. Sie pustete 2,41 Promille in den Alkomaten. Ihr gesundheitlicher Allgemeinzustand verschlechterte sich zusehends, so dass sie notärztliche Hilfe vor Ort benötigte.

Ihr Auto war so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

