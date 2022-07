Auto rutscht Abhang hinunter - drei Schwerverletzte

Oberhof. In Oberhof sind in der vergangenen Nacht drei Menschen schwer verletzt worden, als ihr Auto von der Straße abkam und einen Abhang hinunterrutschte.

Drei Menschen sind in Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) in einem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 19 Jahre alte Fahrer in der Nacht zu Samstag in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Baum und einen Lichtmast, landete auf dem Dach und rutschte einen 20 Meter tiefen Abhang hinunter. Vor einem weiteren Baum kam es schließlich zum Stehen.

Drei Schwerverletzte bei Unfall in Oberhof Drei Schwerverletzte bei Unfall in Oberhof Bei einem Unfall In Oberhof sind drei Menschen schwer verletzt worden. Das Auto kam von der Straße ab, fuhr einen Abhang hinunter und kam erst an einem Baum zum stehen. Foto: News5

Der 19-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt in dem Auto eingeklemmt. Eine 17-jährige schwer verletzte Insassin konnte sich von alleine aus dem völlig zerstörtem Fahrzeug befreien. Nach anderthalb Stunden brachten Rettungskräfte alle drei Verletzten in ein Krankenhaus.

