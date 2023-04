Auto schrottreif gefahren: Betrunkene Frau in Weimar versucht Unfall zu kaschieren

Weimar. Eine Frau ist in Weimar in der Nacht zu Freitag mit ihrem Auto gegen mehrere Poller gefahren. Die stark betrunkene Frau rief daraufhin die Polizei - nicht aber, um ihren Unfall zu melden.

Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei in Weimar von einer Frau informiert, dass Unbekannte in der Trierer Straße, vom Poseckschen Garten kommend, mutwillig einen Poller auf die Straße gelegt hätten. Laut Polizeimeldung gab die Dame weiterhin an, dass ihr Fahrzeug mit diesem kollidiert sei.

Vor Ort hätte sich den Beamten allerdings ein anderes Bild offenbart. Zwar habe der Poller auf der Straße gelegen, stand aber vorher am Rande des Fußweges. Offenbar kam die Frau beim Durchfahren einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei Holzpollern, streifte einen Baum und fuhr dann weiter, ehe sie an der Einmündung zur Henßstraße zum Stehen kam.

Ihr Auto war nur noch Schrott und nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest der Frau ergab einen Wert von 2,03 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein eingezogen.

