Auto überschlägt sich bei Eisenberg und landet im Graben

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag auf der Landesstraße 3007 im Saale-Holzland-Kreis zwischen Kursdorf und Eisenberg ereignet. Ein roter Kleinwagen mit Geraer Kennzeichen ist in einer Kurve bergauf von der Fahrbahn abgekommen, über den parallel führenden Rad- und Fußweg gefahren, hat sich überschlagen und ist auf dem Dach im Straßengraben liegengeblieben. Der Fahrer, Jahrgang 1933, sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, so die Polizeibeamten vor Ort.

Notarzt versorgt Verletzten an der Unfallstelle

An der Unfallstelle wurde der betagte Mann vom Notarzt behandelt und sollte danach ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gründe sind laut Polizei bislang ungeklärt. Ein Zeuge, der hinter dem Unfallauto fuhr, habe laut Polizei ausgesagt, dass es keinerlei Fremdeinwirkung gegeben habe, die zu dem Unfall hätte führen können.

