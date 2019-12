Nordhausen. Die Nordhäuser Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Autodiebstahl, der sich in der Nacht zum Donnerstag in der Kreisstadt ereignet hat.

Autodieb klaut in Nordhausen einen weißen BMW

Ein weiterer Autodiebstahl beschäftigt jetzt die Nordhäuser Kriminalpolizei. In der Nacht zum Donnerstag stahl ein unbekannter Täter einen weißen Pkw BMW X6 in Nordhausen. Das neuwertige Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus im Elsterstieg. Den ersten Ermittlungen der Kripo zufolge schlug der Dieb gegen 2 Uhr lautlos zu. Der Besitzer hatte das fehlende Auto erst am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr bemerkt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, vor allem zu auffälligen Autos oder Personen in den vergangenen Tagen im Bereich des Elsterstieges, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 zu melden.