In Belrieth haben die Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zugeschlagen. Dort verschwand der Wagen aus einer Hofeinfahrt. In Meiningen war das gestohlene Auto im Drosselweg geparkt, der Tatzeitraum ist identisch.

Autodiebe schlagen zu: Fahrzeuge in und um Meiningen gestohlen

Meiningen. In Meiningen und im wenige Kilometer entfernten Belrieth haben Autodiebe zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in beiden Fällen ein Fahrzeug des Herstellers Audi gestohlen.

Unbekannte Autodiebe haben in und um Meiningen zugeschlagen. Sie entwendeten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen grauen Audi A4 Avant, der auf einem Grundstück im Drosselweg abgestellt war.

Im selben Zeitraum war ein Audi in der Hofeinfahrt eines Grundstücks in der Hauptstraße in Belrieth abgestellt und das Ziel von Autodieben. Das weiße Fahrzeug hat einen Wert von ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685/7780 zu melden.

