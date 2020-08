Autofahrer fährt rückwärts über Wiese und übersieht liegende Frau

Ein Autofahrer hat auf einem Campingplatz bei Altenbeuthen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beim Rückwärtsfahren eine 36-Jährige angefahren und verletzt.

Der 59 Jahre alte Fahrer lud am Sonntagnachmittag am Ufer eines Stausees ein Boot ab und fuhr anschließend rückwärts über eine Wiese, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei übersah er eine Frau, die im Grünen lag.

Die 36-Jährige konnte sich rechtzeitig am Heck des Autos abstützen, so dass sie nicht unter den Wagen geriet. Sie wurde jedoch einige Meter in dieser Position mitgeschleift und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt. Die Frau wurde ärztlich behandelt.

