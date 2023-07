Autofahrer mit 1,97 Promille leistet nach Unfall im Kreis Greiz Widerstand und legt sich mit Polizei an

Auma-Weidatal. Ein betrunkener Autofahrer hat im Landkreis Greiz einen Unfall verursacht. Auf die Polizei reagierte der Mann aggressiv und leistete Gegenwehr.

Am Montagabend hat ein 31-Jähriger einen Unfall in Auma-Weidetal verursacht und anschließend die Polizei attackiert. Wie diese am Dienstag miteilte, verlor der Mann gegen 17.45 Uhr in der Straße Am Weidaer Tor in Richtung Schleizer Straße die Kontrolle über seinen Renault und kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit einem Gartenzaun sowie einer Hecke.

Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, stellte sie sofort sowohl die Alkoholisierung als auch die Aggressivität des Mannes fest, der sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,97 Promille.

Fast durchgängig beleidigte der 31-Jährige die Polizisten mit ausgestrecktem Mittelfinger. Er bestritt außerdem gefahren zu sein. Zudem wehrte er sich körperlich gegen polizeiliche Maßnahmen und lehnte zugleich jegliche medizinische Behandlung ab.

Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und alle Spuren gesichert wurden, konnte der Mann aus den Maßnahmen entlassen werden. Die Polizisten blieben unverletzt, der entstandene Gesamtschaden befindet sich laut Polizeiangaben im vierstelligen Bereich.

