Autofahrer rast mit 100 km/h durch die Schleizer Innenstadt

Am Samstag gegen 20:25 Uhr beabsichtigte eine Streife der PI Saale-Orla in der Plauener Straße in Schleiz einen VW Golf einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Nachdem der Autofahrer den Streifenwagen bemerkte, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit und fuhr mit teilweise 100 km/h durch die Schleizer Innenstadt, so die Polizei. An der Einmündung Oberböhmsdorf fuhr der Fahrzeugführer schließlich entgegengesetzt der Einbahnstraße in die Werner-Seelenbinder-Straße und bog nach rechts ab.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort zwei Fußgänger, wobei unklar ist, ob diese durch die rasante Fahrt gefährdet wurden. In der Greizer Straße konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Als Grund für seine rasante Fahrt gab der Mann an, dass er seiner Beifahrerin imponieren wollte.

Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen einem verbotenen Autorennen aufgenommen. Die beiden Fußgänger werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.