Autofahrer stirbt bei Unfall in Gera

Gera. Bei einem Verkehrsunfall ist in Gera ein Mensch ums Leben gekommen. Trotz umgehender Rettungsmaßnahmen verstarb der Autofahrer.

In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Gera ist am Samstagabend ein Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.10 Uhr mit seinem Skoda aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Schutthaufen geprallt.

Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Maßnahmen verstarb der 53-Jährige. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, hieß es.

