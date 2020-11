Autofahrer verursacht Unfall mit Winterdienstfahrzeug in Gräfinau-Angstedt

Am Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Landstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag berichtet, ist in 44-Jähriger gegen 7 Uhr mit einem Winterdienstfahrzeug aus Richtung Gräfinau-Angstedt kommend in Richtung Lehmannsbrück unterwegs gewesene, als ihm ein Unbekannter mit einem Pkw teils auf seiner Fahrbahn entgegenkam.

Um einen Unfall zu vermeiden, wich der 44-Jährige nach rechts aus und kam auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Das Winterdienst-Fahrzeug begann zu rutschen und kippte schließlich im Straßengraben auf die Seite.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Der 44-Jähriger blieb unverletzt.

Beim unbekannten Pkw soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben, der weiter in Richtung Gräfinau-Angstedt fuhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0279508/2020) entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen lesen Sie hier .