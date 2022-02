4,8 Promille zeigte der Alkoholtest, den die Polizei bei einer Unfallfahrerin in Altenburg durchführte (Symbolbild).

Autofahrerin baut in Altenburg Unfall mit mehr als 4,8 Promille

Altenburg. Die Polizei Altenburg wurde wegen einer Unfallflucht alarmiert. Die Beamten fanden die Verursacherin, ließen sie ins Röhrchen pusten – und staunten nicht schlecht.

Mehr als 4,8 Promille. Das ist das Ergebnis eines Atem-Alkoholtests, den die Polizei am Mittwoch bei einer 38-Jährigen in Altenburg durchgeführt hat. Gegen 17 Uhr war die Frau laut einer Mitteilung mit ihrem Auto in der Kreuzstraße unterwegs – und zwar entgegen der Einbahnstraßen-Regelung. Dann rammte sie dort auch noch einen geparkten Pkw.

Die von Zeugen alarmierten Polizisten besuchten die Betrunkene wenig später in ihrer Wohnung. Sie hatte vor der Fahrt nicht nur eine erhebliche Menge Alkohol getrunken, sondern besitzt auch keinen Führerschein. Es folgte eine Blutentnahme. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht weitere Zeugen zu dem Unfall.