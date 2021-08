Autofahrerin bei Unfall verletzt - Auto fährt direkt auf Familie zu - Kraftstromkabel von Baustelle gestohlen

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

33-jährige Autofahrerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ist es an der Kreuzung Theaterstraße / J.-Curie-Straße in Gera beim Linksabbiegen zum Zusammenstoß zwischen einem 19-jährigen Autofahrer und einer 33-jährigen Autofahrerin gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 33-jährige Opelfahrerin hierbei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich zum Teil gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr sind Polizei und zwei Abschleppdienste in Gera ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, stießen im Zuge eines Abbiegevorganges von der Weidaer Straße auf die B92 ein 19-jähriger Autofahrer und eine 62-jährige Frau in ihrem Wagen zusammen.

Beide Fahrzeugführer blieben dabei glücklicherweise unverletzt, die Autos waren allerdings nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass bei dem 19-Jährigen ein Drogenvortest ein positives Ergebnis anzeigte. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Auto fährt direkt auf Familie zu - Polizei sucht Zeugen

Die Kripo hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 34 Jahre alten Mannes sowie dessen Ehefrau und Kind in Gera aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach Auskunft des 34-Jährigen befand sich dieser am 06. August gegen 15.10 Uhr im Bereich der Nürnberger Straße / Höhe Zeulenrodaer Straße.

Als er die besagte Straße mit Frau und Kind überqueren wollte bzw. sich kurze Zeit darauf auf einem nahegelegenen Parkplatz befand, sei ein bislang unbekanntes Auto jeweils direkt auf sie zugefahren. Eine Kollision konnte glücklicherweise verhindert werden, verletzt wurde niemand.

Die Kripo Gera ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im Bereich der o.g. Kreuzung, zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug, bei dem es sich um einen blauen SUV handeln soll, geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Kraftstromkabel von Baustelle gestohlen

Unbekannte Diebe haben in Gera drei Kraftstromkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 60 Metern sowie ein Steuerkabel mit einer Länge von 25 Metern entwendet. Wie die Polizei mitteilte, betraten sie in der Zeit von Mittwoch zu Donnerstag eine Baustelle in der Kaimberger Straße.

Von dort verschwanden die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen.

