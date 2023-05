Autofahrt endet im Rapsfeld - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall im Landkreis Greiz

Crimla. Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 5.50 Uhr mit seinem VW von der Straße abgekommen und in einem Rapsfeld gelandet. Neben Alkohol hatte er auch Betäubungsmittel konsumiert.

Die Autofahrt eines 26-Jährigen endete am Sonntag gegen 5.50 Uhr alles andere als geplant. Er war mit seinem VW in Crimla unterwegs, als er plötzlich gegen einen geparkten Toyota. Anschließend landete er mit seinem Fahrzeug in einem Rapsfeld. Er blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand dennoch massiver Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die mögliche Unfallursache konnten die Polizisten schnell ausmachen: Der 26-Jährige hatte erheblich viel Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert. Ihm wurde Blut abgenommen; zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Obendrein erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren.

