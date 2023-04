Autos in Straßengraben geschleudert: Drei Verletzte bei schwerem Unfall im Altenburger Land

Langenleuba-Niederhain. Bei einem schweren Unfall sind im Altenburger Land drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Am Samstagmittag ereignete sich am Ortseingang von Langenleuba-Niederhain in Höhe eines Einkaufsmarktes ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 25-Jähriger mit seinem Transporter an der Kreuzung Altenburger Straße/Wiesenweg die Vorfahrt missachtet und stieß dadurch mit einem Pkw Smart zusammen.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Sowohl der 25-Jährige, als auch die Fahrerin des Smart (45) sowie ein Kind (6) im Pkw wurden dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreuzung vollgesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

