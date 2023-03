Der Einsatzort nach dem Brand im Königseer Ortsteil Dörnfeld an der Heide.

Mensch stirbt bei Wohnhausbrand in Dörnfeld: B88 gesperrt

Dörnfeld an der Heide. Über 70 Einsatzkräfte kämpften in dem Königseer Ortsteil gegen das Feuer - Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In der Nacht zum Freitag gab es im Königseer Ortsteil Dörnfeld ein Wohnhausbrand, bei dem ein Mensch ums Leben kam. 72 Einsatzkräfte der Feuerwehren Königsee, Bad Blankenburg, Meura, Oberweißbach, Großkochberg, Kleingeschwenda und Saalfeld sowie das Deutsche Rote Kreuz Saalfeld-Rudolstadt sind seit 3.47 Uhr im Einsatz, um den Brand einzudämmen und Personen zu versorgen. Die Einsatzleitung hat Kreisbrandmeister Dennis Zwerenz inne. Das Gebäude wurde sehr stark beschädigt, teilte das Landratsamt am Morgen mit.

Großteil der Einsatzkräfte zurück an der Basis

Im Moment befindet sich die Kriminalpolizei zur Ermittlung der Brandursache vor Ort in dem Gebäude, das in unmittelbarer Nähe zur Ortsdurchfahrt liegt. Stadtbrandmeister Marcel Klein hatte gegen 10 Uhr den Großteil der Einsatzkräfte wieder in ihre Basis zurückbeordert und organisierte die notwendige Brandwache. Die B 88 war über Stunden voll gesperrt.

Landrat dankt für das professionelle Eingreifen

Marko Wolfram (SPD), Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, dankte allen Einsatzkräften für diesen Großeinsatz mitten in der Nacht. "Durch das engagierte und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude verhindert werden. Meine Gedanken sind auch bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen. Ich hoffe, dass die Familie des Verstorbenen und alle Betroffenen Trost und Stärke finden können, um diese schwierige Zeit zu überstehen“, so der Behördenchef.

