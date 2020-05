Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Klosterlausnitz: 32-Jähriger rastet aus – seine Eltern rufen die Polizei

Streit in Bad Klosterlausnitz

Eine Frau meldete sich Montagabend bei der Polizei, weil ihr 32-jähriger Sohn ausgerastet sei und die Eltern bedroht habe. Als die Polizeibeamten eintrafen, ging es zunächst ruhig zu, doch dann rastete der junge Mann ganz plötzlich erneut aus.

Er griff die Beamten an, wehrte sich mit Tritten und Schlägen gegen die Maßnahmen der Polizisten. Er musste in Begleitung der Beamten in die Stadtrodaer Klinik gebracht werden. Dort zeigte sich, dass er unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Kraftstoff in Stiebritz gestohlen

Etwa 150 Liter Kraftstoff stahlen Unbekannte aus einem Bagger von einer Baustelle in Stiebritz. Wie die unbekannten Täter auf die Baustelle gelangten, ist bisher unklar.

Weitere Polizeimeldungen:

