Barchfeld-Immelborn: LKW-Fahrer reißt Schlauch in Waschpark ab

Barchfeld-Immelborn Der Besuch eines LKW-Fahrers in einer Waschanlage im Wartburgkreis bleibt nicht ohne Folgen.

Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer hat am Sonntagmorgen in einem Waschpark in der Salzunger Straße in Barchfeld-Immelborn im Wartburgkreis die Konstruktion eines Reinigungsschlauches abgerissen. Laut Polizei wusch er seinen LKW, woraufhin sich der Schlauch im Laster verkeilte.

Als der Mann schließlich losfuhr, riss er die gesamte Konstruktion ab und fuhr davon. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte der 44-Jährige eindeutig als Verursacher ausgemacht werden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier weitere Polizeinachrichten aus Thüringen.