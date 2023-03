Die Feuerwehr musste in Jena einen entwurzelten Baum von der Stadtrodaer Straße entfernen. (Symbolbild)

Baum in Jena entwurzelt und auf Motorhaube gekracht

Jena. In Jena hat sich am Dienstagabend ein Baum in der Stadtrodaer Straße selbstständig gemacht und ist auf das Auto einer 47-Jährigen gefallen.

Ein entwurzelter Baum sorgte am Dienstagabend in Jena bei einer 47 Jahre alten Frau für einen Schockmoment. Wie der MDR zunächst mit Bezug auf die Polizei in Jena berichtete, war die Frau auf der Stadtrodaer Straße auf Höhe des Ernst-Abbe-Sportfeldes stadtauswärts unterwegs.

Plötzlich habe sich durch den starken Wind und den weichen Boden neben ihr ein Baum gelöst und sei auf die Motorhaube gekracht. Die Frau kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr zersägte das entwurzelte Gewächs. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.