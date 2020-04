Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Personenkontrolle in Altenburg 90 Gramm Marihuana sichergestellt

Zusammenstoß in Schönhaide

In Schönhaide kam es Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße 1361, nahe der Autobahnauffahrt Schmölln. Ein Ford und ein Mercedes-Lkw stießen zusammen, wobei die 63- und 61-jährigen Fahrer verletzt wurden. Für den Lkw-Fahrer wurde der Notarzt per Rettungshubschrauber eingeflogen. Dieser lehnte die medizinische Versorgung jedoch weitestgehend ab, meldet die Polizei.

Beide Fahrzeuge mussten wegen erheblichem Sachschaden abgeschleppt werden.

Drogen am Mann gehabt

Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer wurden Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Altenburgs Wettiner Straße von der Polizei kontrolliert. Dabei fanden die Beamten mehrere Beutel mit Marihuana. Beide Männer versuchten zu flüchten, was aber nur dem 21-Jährigen gelang. Der 20-Jährige wurde festgehalten, wobei er heftig Widerstand leistete. Anschließend begleiteten die Beamten ihn in seine Wohnung und trafen dort den Flüchtigen an.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden Drogenutensilien, Bargeldsummen und weitere Drogen gefunden. Insgesamt 90 Gramm Marihuana kamen zusammen und wurden beschlagnahmt. Beide Männer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts auf Handelns damit.

Brand in Meuselwitz

Donnerstag gegen 15.30 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr die Info zu einem Brand in der Meuselwitzer Parkanlage in der Altenburger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache war dort ein selbstgebauter Holzverschlag in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Parks konnte aber verhindert werden. Verletzt wurde niemand

Greiz: Kaputter Trabbi, fehlender Zaunpfähle und ein überfahrener Fuß

Schlüssel eingesteckt: Ungeduldiger Mann gerät mit Lkw-Fahrer in Streit