Bei Routinekontrolle mit Taschenmesser erwischt: Polizei ermittelt gegen 39-Jährigen

Die Polizei ermittelt gegen einen 39-Jährigen, der in Eisenberg mit einem Taschenmesser unterwegs war (Symbolbild).

Eisenberg. Am Mittwochabend traf die Polizei auf einen Mann, der ein Messer griffbereit mit sich herumführte.

Wie sie am Donnerstag mitteilt, hätten die Beamten in der Kreisstadt des Saale-Holzland-Kreises eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt. Dabei sei ihnen bei einem 39-jährigen Mann ein Messer aufgefallen, dass griffbereit an seinem Gürtel befestigt gewesen sei.

Gründe für das Tragen des Taschenmessers habe er nicht liefern können. Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.