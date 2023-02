Bei der Detonation eines Böllers sind in Neustadt an der Orla vier Personen verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild).

Beim Faschingsumzug in Neustadt an der Orla: Frau und Polizisten durch Böller verletzt

Neustadt an der Orla Nach einem Vorfall beim Faschingsumzug in Neustadt an der Orla ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Durch die Detonation eines Böllers wurden drei Polizisten und eine Frau verletzt.

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr sind drei Polizisten, die den Faschingsumzug in Neustadt an der Orla mit absicherten, verletzt worden. Laut den Angaben kam es im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße zur Detonation eines Böllers.

Die Polizisten erlitten dabei ein Knalltrauma sowie einen kurzzeitigen Tinnitus. Zudem sei einer der Beamten am Bein getroffen und verletzt worden. Auch eine 23-jährige Frau wurde von dem Böller getroffen und verletzt. Sie erlitt ebenfalls ein Knalltrauma und einen Tinnitus.

Wer konnte den Vorfall beobachten?

Die drei Beamten waren weiterhin dienstfähig. Ein Täter konnte nicht ausfindig gemacht werden, heißt es von der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und/oder Angaben bezüglich eines möglichen Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der 03663-4310 zu melden.

