Beim Sport gestört: Mann stiehlt Briefkasten vor Arztpraxis

Schleusingen. Vor einer Arztpraxis in Schleusingen sorgte ein Mann mit seinem Verhalten für Aufregung. Als er zum Gehen aufgefordert wurde, wurde es noch kurioser.

Die Polizei berichtete von einem kuriosen Vorfall in Schleusingen. Vor einer Arztpraxis soll am Montag ein Mann laut schimpfend Liegestütze gemacht haben. Sein Verhalten habe eine Frau so eingeschüchtert, dass sie sich nicht traute das Auto zu verlassen und die Praxis zu betreten.

Eine Mitarbeiterin der Praxis foderte den Mann auf zu gehen. Daraufhin entwendete er den Briefkasten mit Inhalt, hängte eine seiner Socken an das Schild vor der Praxis und lief Richtung Schnellrestaurant. Die Polizei sucht aktuell nach Hinweisen zum Täter.

