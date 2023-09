Die Berufsfeuerwehr Jena war am Samstagabend am Paradiesbahnhof im Einsatz.

Berufsfeuerwehr rückt in Jena aus: Einsatz am Bahnhalt Jena-Paradies

Jena. Warum am Samstagabend ein Feuerwehraufgebot vor dem Paradiesbahnhof aufgefahren ist.

Am Samstagabend ist die Berufsfeuerwehr Jena zum Bahnhalt Jena-Paradies ausgerückt. In der Passage unter den Gleisen schrillten die Sirenen der Brandmeldeanlage, die dies automatisch zur Feuerwehr meldete. Was war die Ursache?

Die Berufsfeuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und planmäßig auch mit der Drehleiter zum Bahnhof im Jenaer Stadtzentrum geeilt. Auch ein Rettungswagen war mit vor Ort. Dort stellte sich aber schnell heraus, dass es nicht brennt. Das bestätigt auch der Einsatzleiter: „Ein Brandereignis gab es nicht.“

Keine Auswirkungen auf den Zugverkehr

Doch warum hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst? Unbekannte hatten die Glasscheibe eines Feuermelders eingeschlagen und den Alarm durch Drücken des Notrufknopfes aktiviert. Die Feuerwehr schaltete den Alarm der Brandmeldeanlage ab und konnte den Einsatz schnell beenden. Der Zugverkehr auf der Saalbahn war während der Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Das Fahrzeug der Einsatzleitung steht in der Einfahrt. Foto: Tino Zippel

Der Missbrauch von Notrufen ist strafbar, wozu auch das Drücken eines Brandmelders gehört, wenn keine Notsituation besteht. Das Strafgesetzbuch sieht für den Missbrauch von Notrufen oder Notzeichen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. Wer absichtlich oder wissentlich die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden Warn- oder Verbotszeichen beseitigt, unkenntlich macht oder in ihrem Sinn entstellt, muss mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe rechnen. Gleiches gilt für Täter, die Rettungsgeräte beseitigen oder unbrauchbar machen.

