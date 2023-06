Bei Bauarbeiten in einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Betontrichter verletzt Arbeiter in Breitenholz schwer – Hubschrauber-Einsatz

Leinefelde-Worbis. In einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis ist es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann ist dabei von einem Betontrichter schwer verletzt worden.

Zu einem Arbeitsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Dienstagnachmittag in Breitenholz (Eichsfeld) gekommen. Laut Polizeimeldung wollten die Arbeiter die Decke eines Gebäudes betonieren. Der Bagger, an dem ein Betontrichter befestigt war, sei demnach ins Wanken geraten.

Er durchschlug die Deckenkonstruktion und verletzte dabei den Arbeiter. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun ermittelt.

