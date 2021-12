Betrügerische Anrufer: Polizei warnt vor Enkeltrick und anderen Maschen

Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla, Apolda Gleich mehrere Thüringer sind in den vergangenen Tagen von Betrügern angerufen worden. Mit diesen Maschen versuchten die Anrufer ihr Glück.

Erneut haben Betrüger am Mittwoch versucht, eine Rentnerin per Telefon übers Ohr zu hauen.

Die 82-Jährige aus Pößneck sollte nach Polizeiangaben eine Kaution in Höhe von 60.000 bis 70.000 Euro für die Enkelin zahlen, da diese angeblich einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem eine Frau ums Leben kam.

Die ältere Dame erkannte die Betrugsmasche und kam der Zahlung nicht nach. Bei einem anschließenden Telefonat zwischen ihr und der richtigen Enkelin bestätigte sich der Verdacht eines Betrugsversuchs.

Angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft

In den letzten beiden Tagen meldeten sich mehrere Personen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und Saale-Orla bei der Polizei und berichteten über die wieder gegenwärtig kursierenden Betrugsmaschen.

In mehreren Fällen meldeten sich entweder angebliche Polizeibeamte am Telefon und versuchten an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen. Oder aber berichteten auch mehrere Angerufene über Hinweise am Telefon, wonach es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sein soll und die Anrufer persönliche Daten und/ oder Kontodaten und Wertgegenstände der Angerufenen erfragten.

Glücklicherweise kam es bislang zu keinem der Polizei bekannt gewordenen Schaden.

Damit dies so bleibt, rät die Polizei, auf derartige dubiose und betrügerische Anrufe keinesfalls einzugehen. Machen Sie keinerlei Angaben zu persönlichen Umständen, Kontodaten oder Bargeld/ Wertgegenständen im Haus. Wenden Sie sich bei Bedarf an die zuständige Polizeidienststelle oder kontaktieren zunächst Familienangehörige oder Bekannte - es handelt sich in den geschilderten Fällen um Betrug.

Enkeltrick

Eine 84jährige Frau aus Apolda meldete sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sie gerade von einem Mann angerufen wurde, der sich als ihr Sohn ausgab.

Als sie nach dem Namen fragte, zog das der Anrufer diese Frage ins Lächerliche und antworte ähnlich unsicher bei einer weiteren Frage zu seiner genauen Identität.

Die umsichtige Dame beendete nach Angaben der Polizei das Gespräch daraufhin. Ein Schaden entstand nicht.