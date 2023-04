Zwei Männer randalierten am Bahnhof in Sömmerda. (Symbolbild).

Betrunkene Randalierer werfen mit Steinen am Bahnhof Sömmerda um sich

Sömmerda. Scheiben eingeschlagen und eine Fahrplantafel beschädigt haben am Donnerstagmorgen zwei junge Männer in Sömmerda. Nicht das einzige Vergehen, für das sich die Männer nun verantworten müssen.

Am Bahnhof in Sömmerda randalierten am Donnerstagmorgen zwei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren. Wie die Polizei mitteilte, hätten die beiden gegen 7 Uhr Steine aus dem Gleisbett entnommen und die Glasscheiben der Überdachung der Gleisunterführung eingeworfen.

Auch hätten sie eine Fahrplantafel beschädigt. Als die Polizei beide kontrollierte, zeigte sich, dass sie mit einem Atemalkoholwert von 1,7 und 2,5 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren Drogen gestanden haben. Die Beamten beschlagnahmten zudem eine geringe Menge Cannabis. Die beiden Randalierer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

