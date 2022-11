Betrunkene verlangen in Südthüringen "Wegzoll" von Linienbus und kassieren Anzeige

Heinersdorf. Eine Gruppe junger Männer hat am Rande einer Kirmes in Südthüringen offenbar mehrere Fahrzeuge an der Weiterfahrt gehindert. Der Busfahrer ließ sich nicht einschüchtern.

Eine Gruppe junger Männer hat am Sonntagnachmittag mehrere Fahrzeuge sowie einen Bus in Heinersdorf angehalten. Wie die Polizei mitteilte, seien mittlerweile zwei Verdächtige bekannt. Sie sollen einen Linienbus an der Weiterfahrt gehindert und einen widerrechtlichen "Wegzoll" verlangt haben.

Als der Fahrer sich geweigert habe, der Forderung nachzukommen, hätten die Beschuldigten im Alter von 19 und 32 Jahren den Außenspiegel des Busses beschädigt. Später fanden die Beamten die Männer, die mit über 1,3 Promille sowie 1,9 Promille betrunken gewesen seien, auf einer Kirmesveranstaltung vor. Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung wurden erstattet.

