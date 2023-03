Die Polizei nimmt den Mann in Gewahrsam, der mehrere Frauen beleidigt und bespuckt hat. (Symbolbild)

Betrunkener beleidigt und bespuckt mehrere Frauen in Sonneberg

Sonneberg. Ein 50-Jähriger hat am Dienstagmittag in Sonneberg mehrere Frauen beleidigt und bespuckt. Ein Platzverweis der Polizei ignorierte er.

Dienstagmittag hatte ein 50-jähriger Mann in einem Laden in der Bahnhofsstraße in Sonneberg mehrere Frauen beleidigt und anschließend bespuckt. Die Polizei berichtete, dass der Mann einen Alkoholpegel von 1,8 Promille aufwies.

Der Täter hatte anschließend einen Platzverweis für den Laden bekommen. Trotz des Verweises hatte der Betrunkene weiter um sich gespuckt, woraufhin die Polizei ihn festnahm. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

