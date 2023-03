Betrunkener fährt gegen Laterne – Einbrüche in Wohnungen – Eigentümer von sichergestellten Zweirrädern gesucht

Unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer gegen eine Straßenlaterne gefahren. Des Weiteren ermittelt die Polizei in Erfurt nach Einbrüchen in Wohnungen. Die Meldungen im Überblick.

Die Meldungen der Polizei für Erfurt

Eigentümer gesucht: Wem gehören diese Zweiräder?

Im vergangenen Jahr haben Polizisten in der Wohnung eines 42-jährigen Erfurters mehrere Fahrräder, Fahrradrahmen und ein Mofa sichergestellt. Trotz intensiver Recherchen konnten die rechtmäßigen Eigentümer der abgebildeten Zweiräder noch nicht ermittelt werden.

Daher hat die Polizei hier Bilder veröffentlicht.

Personen die Angaben machen können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0318130/2022 an die Kriminalpolizei Erfurt (0361/574324-602).

Fahrt endet an Straßenlaterne

Für einen 33-jährigen Mann endete die Autofahrt am Mittwoch in Erfurt an einer Straßenlaterne. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Hyundai am Morgen in der Geschwister-Scholl-Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Lichtmast gefahren. Verletzungen zog sich der Mann dabei nicht zu. Allerdings musste er trotzdem kurzzeitig ins Krankenhaus: Der 33-Jährige hatte bei einem Alkoholtest mehr als 1,8 Promille erreicht, sodass eine Blutentnahme notwendig war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und gegen ihn Strafanzeige erstattet.

Zwei Einbrüche in Wohnungen

Zwei Wohnungen in Erfurt waren am Mittwoch das Ziel von Einbrechern:

Am Morgen brach ein unbekannter Mann in der Augustinerstraße in die Wohnung eines Ehepaars ein. Im Flur durchwühlte er eine Handtasche und stahl aus einem Schrank einen Schlüsselbund. Die 63-jährige Mieterin überraschte den Dieb bei seinem Handeln. Dieser habe dann auf einem Fahrrad die Flucht ergriffen.

So wird der Mann beschrieben:

etwa 33 bis 45 Jahre alt

175 cm groß

von athletischer Statur

er hatte dunkelblonde bis rötliche, kurze Haare

trug schwarze Bekleidung und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich

Angaben zufolge soll sich der Täter bereits am Vortag im Bereich des Tatorts aufgehalten haben. Personen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0069618 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu wenden.

Am selben Tag brach eine unbekannte Person zwischen 6.40 Uhr und 17.20 Uhr in eine Wohnung am Hospitalplatz ein. Dazu beschädigte der Einbrecher eine Tür. In der Wohnung durchwühlte der Täter mehrere Schränke und stahl schließlich drei Stangen Zigaretten im Wert von etwa 125 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls.

Keller aufgebrochen

Am Montagmorgen stellte ein Anwohner in der Wilhelm-Külz-Straße zwei aufgebrochene Keller in seinem Wohnhaus fest und verständigte die Polizei. Ein Dieb hatte die Vorhängeschlösser der zwei Kellerboxen zerstört und sich anschließend aus diesen bedient. Der unbekannte Täter stahl neben Schnaps auch einen E-Scooter im Gesamtwert von fast 1000 Euro.

Unbekannte setzen Kleidercontainer in Brand

Am Donnerstag musste die Feuerwehr bereits in den frühen Morgenstunden im Erfurter Süden zum Einsatz kommen. Im Ortsteil Wiesenhügel hatten Unbekannte zwei Kleidercontainer in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb es glücklicherweise nur bei Sachschaden. Dieser wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

