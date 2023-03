Betrunkener greift Vater und Sohn in Bad Lobenstein an

Bad Lobenstein. Der Mann verhielt sich auch gegenüber den herbeigerufenen Polizisten aggressiv und musste schließlich mit Handschellen fixiert werden.

Zu einer Körperverletzung kam es am Freitagabend in Bad Lobenstein. Wie die Polizei berichtet, sei hier ein 45 Jahre alter Mann ohne Grund auf einen 29-Jährigen losgegangen und ihn dabei verletzt. Der Verletzte verständigte daraufhin seinen Vater. Als dieser vor Ort erschien wurde er von dem Mann ebenfalls attackiert. Das ganze endete schließlich in einem Handgemenge.

Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizisten verhielt sich der 45-Jährige verbal aggressiv und musste schließlich mit Handschellen fixiert werden. Als er sich dann beruhigt hatte, wurde zu seiner Ehefrau gebracht. Ein zuvor bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Er muss sich nun wegen Körperverletzung in zwei Fällen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

