Betrunkener kommt von Straße ab und durchfährt einen Zaun

Ludwigshof. Ein 29 Jahre alter betrunkener Autofahrer kam am frühen Morgen zwischen Ranis und Pößneck von der Straße ab. Er kam erst auf einem Grundstück zum stehen.

Der 29-Jähriger war am Freitagmorgen mit seinem Auto auf der Landstraße zwischen Ranis und Pößneck unterwegs. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann In einer Linkskurve bei Ludwigshof von der Fahrbahn ab. Als nächstes durchfuhr er einen Holzzaun und kam erst auf dem dahinterliegenden Grundstück zum stehen. Der 29-Jährige wurde dabei nicht verletzt. An seinem Auto und am Zaun entstand Sachschaden. Der Fahrer hatte zuvor Alkohol getrunken, ein bei ihm durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,3 Promille.