Betrunkener Mieter irrt sich in der Etage +++ Fahrradsattel entwickelt Eigenleben

Jena. Ein Mieter wollte in seine vermeintliche Wohnung gelangen und hatte damit einem Hausbewohner einen Schrecken eingejagt. Ein Fahrradfahrer wiederum wurde Opfer seines Sattels. Die Polizeimeldungen für Jena.

Vermeintlicher Einbrecher "irrt" sich in der Wohnung

Einen vermeintlichen Einbrecher konnte Donnerstagabend der Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Herrenberg in Jena stellen. Der Zeuge bekam laut MDR-Polizeibericht mit, wie sich der vorerst Unbekannte an einer Wohnungstür zu schaffen machte. Dies rief die Polizei auf den Plan.

Aufgrund von Sprachbarrieren und dem augenscheinlichen Alkoholisierungsgrad des Unbekannten gestaltete sich die Klärung der Sachlage zwar recht schwierig, war aber nicht unmöglich. Bei dem 49-Jährigen konnte schließlich ein Schlüssel gefunden werden, der dem Anschein nach auch zu einer Wohnung im besagten Haus passte. Und tatsächlich konnte eine Tür damit geöffnet werden - jedoch in einer anderen Etage.

Somit war ein Irrtum Grund für die kurze Aufregung. Ein Straftatsverdacht konnte nicht begründet werden.

Katalysatorklau geht weiter

Abermals sind Katalysatoren ins Visier von Langfingern geraten. Sowohl von einem in der Binswangerstraße geparkten Opel als auch von einem in der Closewitzer Straße abgestellten Toyota sind zwischen Mittwoch und Donnerstagvormittag die Katalysatoren gestohlen worden.

Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/810 entgegen.

Mehrere Schmierereien festgestellt

Mehrere Schmierereien in Form von Graffiti haben Unbekannte im Stadtgebiet hinterlassen. In der Rathausgasse - an der Fassade der dortigen Marktpassage - verewigten sich der oder die Täter mit vielfarbigen "Wandmalereien" und verursachten so einen Schaden von ungefähr 1000 Euro.

An der Hauswand eines Klinikgebäudes im Philosophenweg konnten die mittels Kreide angebrachten Schriftzüge zwar rückstandslos entfernt werden, so dass kein Sachschaden entstand; jedoch hatte der Inhalt einen politischen Bezug.

Sattel verstellt - Unfall verursacht

Weil sich der Sattel des Fahrrades während der Fahrt selbst verstellt hat, ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der 21-jährige Radfahrer war am Abend auf der Straße Camsdorfer Ufer in Richtung Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als der Sattel seines Drahtesels ein Eigenleben entwickelte. Der Mann kam ins Schlingern und stieß mit einem geparkten Toyota zusammen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Brandmelder beschädigt

Feuerwehr und Polizei sind Donnerstagnachmittag zum Anger ausgerückt.

Ein unbekannter Täter war in ein Gebäude gelangt und hatte dort die Scheibe eines Brandmelders beschädigt. Dabei muss er sich verletzt haben, entsprechende Spuren sind an der geborstenen Scheibe gesichert worden.

