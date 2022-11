Blutspur über Hunderte Meter: Unbekannter schleift Tier an einem Seil über die Straße

Lippersdorf/Erdmannsdorf. Zwischen Lippersdorf und Erdmannsdorf beobachtete ein Zeuge, wie ein Tier von einem Pkw hinterher geschleift wurde.

Eine Blutspur auf der Landstraße zwischen Lippersdorf und Erdmannsdorf hat ein Zeuge am Sonntag (13.11.2022) gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sei ein grauer Pkw am Sonntag in diesen Bereich unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Der Zeuge meldete, an der Anhängekupplung sei ein Seil befestigt gewesen, an dessen Ende sich ein Tier befunden habe. Während der Fahrt habe der Pkw das Tier hinter sich hergezogen, sodass eine Blutspur von mehreren hundert Metern auf der Fahrbahn entstanden sei.

Sowohl der Pkw als auch das Tier waren zunächst unbekannt. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und meldete bereits am Dienstag, dass der Sachverhallt aufgeklärt worden sei, ohne dazu jedoch nähere Angaben zu machen.

Demnach würden keine weiteren Zeugen mehr benötigt. Die Polizei bedankte sich bei allen Hinweisgebern.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.