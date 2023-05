BMW nach Unfall in Schleiz 100 Meter geschleudert

Schleiz. Einen Einsatz für die Schleizer Feuerwehr gab es wegen abtretender Harnstofflösung.

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos hat sich am Montagvormittag auf der Hofer Straße in Schleiz an der sogenannten Querspange ereignet. Die Feuerwehr rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe von einem der Unfallfahrzeuge aufzufangen.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr Schleiz zu dem Unfall zwischen zwei Autos erfolgte um 10.51 Uhr. Zuvor wollte der Fahrer eines BMW vom Kreisverkehr Heinrichsruh Richtung Innenstadt fahren. Als der BMW den Abzweig der Querspange passierte, krachte ein Opel in die hintere Beifahrertür des BMW, dessen Fahrer daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der BMW schleuderte daraufhin rund 100 Meter über die Wiese neben der Rennstrecke und kam nach der Kollision mit Busch- und Strauchwerk entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stehen.

Polizei und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle, um sich um den Verletzten aus dem Opel zu kümmern. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann wegen den auslaufenden Betriebsstoffen aus dem BMW nachalarmiert wurden, hatten bereits die Bergungsarbeiten am Wrack des Opel durch einen Abschlepper begonnen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten nach dem Eintreffen am Unfallort fest, dass aus dem Adblue-Tank die wässrige Harnstofflösung austrat. Durch Chemieschutzhandschuhe geschützt, wurden unter den Tank Schuttmulden gestellt, um die Harnstofflösung aufzufangen. Durch eine Erweiterung des Lecks konnten so in wenigen Minuten rund 12,5 Liter des Stoffes aufgefangen und in einem Fass abtransportiert werden. Nach dem Säubern der Einsatztechnik war der Einsatz gegen 12.15 Uhr beendet.

