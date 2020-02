Brand an der Lobdeburg: Es gibt Anzeichen für Brandstiftung

Bei dem Flächenbrand am Montagabend 200 Meter oberhalb der Lobdeburg-Ruineim Stadtwald-Areal handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung. Das Wort „Brandstiftung“ nahm zwar der zuständige Stadtförster Michael Rindt, der am Montag ebenfalls vor Ort war, nicht in den Mund. Er schloss aber einen Brand, der vielleicht durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder eine Scherbe ausgelöst wurde, kategorisch aus.

„Dazu ist der Boden einfach zu feucht gewesen. Es hatte ja große Teile des Tages ausgiebig geregnet“, sagte Rindt. Bei diesen Verhältnissen sei es schwierig, überhaupt ein Feuer über eine solch große Fläche zu legen. „Die obere Schicht des Bodens war zwar relativ trocken, die Erde darunter ist aber nass gewesen. Eine Kippe kann so einen Brand nicht auslösen“, sagte Michael Rindt.

Am Tag danach und bei Tageslicht sah man das wirkliche Ausmaß des Brandes an einem Hang, der direkt an der mittleren Horizontale vorbeiführt. Die Fläche, die beschädigt wurde, war kleiner als noch am Vorabend durch die Feuerwehrleute vermutet. Am Vorabend ging man nach ersten Vermutungen von 15 mal 30 Metern aus. Tatsächlich war die vom Feuer in Mitleidenschaft gezogene Fläche höchstens 15 mal 15 Meter groß.

Mehrere Brände im Jahr 2019

Der oder die Täter müssen mit einer Art Brandbeschleuniger nachgeholfen haben, um die Fläche zum Brennen zu bringen. Möglicherweise wurde an mehreren Stellen gezündelt. Da es im Areal um die Lobdeburg im vergangenen Jahr mehrfach brannte, kann man vermuten, dass der Feuerteufel wieder aktiv ist. Davon geht auch Michael Rindt aus. „Der heutige Brand befindet sich genau wieder in diesem Bereich, wo es 2019 oft brannte. Dass es das Feuer heute Abend zufällig gab, kann man ausschließen. Hier wurde sicherlich nachgeholfen. Das Feuer hatte keinen natürlichen Ursprung. Es war für mich mindestens grob fahrlässig, wenn nicht vorsätzlich“, sagte der Stadtförster.

Die Brände in den vergangenen Monaten im Bereich der Lobdeburg weisen vor allem eine Gemeinsamkeit auf. Immer brannte es an einer Stelle, die man vom benachbarten Stadtteil Lobeda aus einsehen konnte. So war es auch am Montag. Eine Bewohnerin hatte oberhalb der Lobdeburg einen Feuerschein ausgemacht und um 20.16 Uhr die Leitstelle informiert.

Die Einsatzkräfte der Jenaer Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehren aus Lobeda, aus Wöllnitz und aus Isserstedt konnten das Feuer schnell löschen. Zum Einsatz kam auch eine Drohne.

Bei der Jenaer Polizei wollte man auf Nachfrage unserer Zeitung nichts von Vermutungen und Spekulationen in Richtung des Feuerteufels wissen. Man verwies auf die eingeleiteten Ermittlungen. „Die Anzeige ist in den Fachbereich weitergeleitet worden. Man kann, in Anbetracht der vorherrschenden Wetterbedingungen, aber schon davon ausgehen, dass Brandstiftung nicht auszuschließen ist. Bevor es aber keine klaren Indizien dafür gibt, können wir als Polizei in der Öffentlichkeit nicht von einer Brandstiftung sprechen“, sagte die Mitarbeiterin der Pressestelle der Jenaer Polizei.

Michael Rindt ist seit 25 Jahren im Stadtforst tätig. „Früher hatten wir im Wald immer mit illegalen Feuerstellen zu tun. Die konnten wir sehr gut einschränken, da wir an bestimmten Punkten Feuerschalen aufgestellt haben. Ein Feuerteufel lässt sich aber von einer Feuerschale nicht aufhalten“, sagte Rindt. Er setzt auf die Bevölkerung. „Sollte es sich tatsächlich um ein und denselben Feuerteufel handeln, muss der doch auffallen. Er muss nach Rauch riechen. Er muss vielleicht auch nicht auf Arbeit erschienen sein“, sagte der Stadtförster.