Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus an der Blankenhainer Straße.

Brand in Bad Berkaer Mehrfamilienhaus

Zu einem verheerenden Wohnungsbrand wurden Feuerwehren in der Nacht zum 1. Mai im Ilmtal gerufen. Gegen 1.30 Uhr war das Feuer in einer Einraumwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Blankenhainer Straße ausgebrochen. Mehrere Eingänge des Hauses mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehren der Stadt Bad Berka sowie die nachgeforderte Feuerwehr der Stadt Blankenhain hatten alle Hände voll zu tun. Durch einen Innenangriff sollte das Feuer schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden. Zudem war die Drehleiter an der Rückseite des Hauses aufgestellt worden, um von außen gegen das Feuer anzukämpfen.

Wohnungsbrand in Bad Berka. Ein Bus für die Evakuierten. Foto: Stefan Eberhardt

Für die Evakuierten wurde ein Bus organisiert, in dem sie unterkamen, denn bei 8° Außentemperatur wurde ihnen schnell kalt. Der Eigentümer der Wohnung war zunächst nicht anzutreffen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen.

