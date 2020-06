Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brandbombe aus Kloster-Dachstuhl geborgen

In einem ehemaligen Kloster in einer Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach (Landkreis Sömmerda) wurde am Donnerstag eine Brandbombe im Dachstuhl gefunden. Der Sprengkörper sowjetischer Bauart wurde noch am selben Tag vom Kampfmittelräumdienst gesichert und abtransportiert.

Evakuierungsmaßnahmen seien nicht nötig gewesen.

