Jena. Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in Jena zu mehreren Einsätzen ausrücken – ein Brandstifter scheint sein Unwesen zu treiben.

Brandserie in Jena-Nord: Auto und Motorrad in Flammen

Eine Serie von Bränden hat die Feuerwehr am Dienstagabend in Jena-Nord beschäftigt. Unter anderem standen ein Auto und ein Motorrad in Flammen. Alle Einsatzorte befanden sich im Umfeld der Leipziger Straße – nach den ersten Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen. Zumal es im September schon eine solche Serie in der gleichen Straße gab.