Brandstellen und verrußte Wände: Mann zündelt in seiner Wohnung

Ein polizeibekannter 51-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung in Jena-Lobeda gezündelt. Laut Polizeibericht hatten Zeugen Brandgeruch aus der Wohnung in der siebenten Etage wahrgenommen und einen hellen Lichtschein von außen gesehen. Erst nach mehreren Aufforderungen öffnete der Mann den Polizeibeamten die Wohnung, verweigerte ihnen allerdings den Zutritt. Er wirkte aggressiv und verwirrt. Die Polizisten fixierten ihn, wobei er sie angriff, bespuckte und beleidigte.

In der Wohnung fanden die Beamten dann mehrere Brandstellen und verrußte Wände. Auch die Feuerwehr wurde hinzugezogen.

Nachdem der Mann in Gewahrsam genommen worden war, wurde er am frühen Morgen an eine psychiatrische Einrichtung übergeben.

