Stadtroda. Nach diesem Unfall ist die Autobahn 4 bei Stadtroda am Donnerstagnachmittag voll gesperrt worden.

Brennender Kleintransporter kippt um: A4 bei Stadtroda voll gesperrt

Gegen 16.45 Uhr hat sich der Unfall auf der A4 kurz nach der Anschlussstelle Stadtroda ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei geriet in Richtung Frankfurt/Main ein Kleintransporter in Brand und kippte auf die Seite. Die Insassen konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Für den Einsatz der Feuerwehr musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der Stau im Feierabendverkehr erstreckte sich bis zum Hermsdorfer Kreuz.

