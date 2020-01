Ein Weihnachtsbaum ging am Montag in Jena in Flammen auf. (Symbolbild)

Jena. Weil ihr Weihnachtsbaum in Flammen aufging, quartierten die Bewohner des Hauses in Jena für die Nacht bei Nachbarn ein.

Weihnachtsbaum in Jena geht in Flammen auf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsbaum in Jena geht in Flammen auf

Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Montag in Jena erheblichen Schaden verursacht. An dem Baum im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Jena-Kunitz waren sowohl elektrische Lichter, als auch Wachskerzen angebracht, die den Baum gegen Mitternacht in Brand setzten, teilte die Polizei mit.

Die Bewohner, die das Zimmer zuvor kurzzeitig verlassen hatten, konnten den brennenden Baum selbst löschen. Weil sich viel Rauch bildete, verbrachten die Hausbewohner die Nacht bei Nachbarn. Das Haus sei aber weiterhin bewohnbar.