Am zehnten September wird in Schmalkalden-Meiningen ein Probealarm anlässlich des bundesweiten Warntags zu hören sein (Symbolbild).

Schmalkalden-Meiningen. Auch der Landkreis Schmalkalden-Meiningen beteiligt sich am deutschlandweiten Warntag, der in allen 16 Bundesländern veranstaltet wird.

Bundesweiter Warntag im September findet auch in Schmalkalden-Meiningen statt

Am zehnten September findet der erste bundesweite Warntag seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 statt. Gegen 11 Uhr soll in allen 16 Bundesländern zeitgleich ein Probealarm ausgelöst werden. Dieser wird sowohl auf Warn-Apps als auch über Sirenen, in Rundfunkanstalten und auf digitalen Werbetafeln zu hören bzw. zu sehen sein.

Auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen nimmt man an der bundesweiten Aktion teil. „Mit dem Länderübergreifenden Warntag sollen Bürgerinnen und Bürger für Notfallsituationen sensibilisiert werden. Die jährliche Aktion ist ein wichtiges und notwendiges Zeichen, damit die Bevölkerung den Umgang mit Warnsignalen einübt und damit im Ernstfall umzugehen weiß“, so Markus Schmidt, Fachdienstleiter Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Auf der Internetseite www.bundesweiter-warntag.de sind weitere Informationen zur Aktion zu finden.

