Buntmetall im Wert von mehreren Zehntausend Euro in Südthüringen gestohlen

Gera. Unbekannte sind in Südthüringen in eine Firma eingebrochen. Dort erbeuteten sie Buntmetall im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Unbekannte sind in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in eine Firma in der Gewerbestraße in Veilsdorf im Landkreis Hildburghausen eingebrochen. Nach Polizeiangaben entwendeten sie Buntmetall im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten anschließend.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu auffälligen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0190946/2023 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.