Bus kippt auf B88 um: Fahrgäste verschwunden

Königsee. Die Bergung zog sich bis in die Abendstunden hin. Die B88 musste lange gesperrt werden.

Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr kippte ein Linienbus auf der Bundesstraße 88 um. Wie sich laut Polizei später herausstellte, war dieser aus Richtung Königsee gekommen und wollte nach Dörnfeld an der Heide fahren. Der Bus wurde offensichtlich von einem starken Windstoß erfasst, sodass das Gefährt umkippte und im Straßengraben bzw. auf einem Feld zum Liegen kam.

Der unter Schock stehende 43-jährige Busfahrer konnte zunächst keine weiteren Angaben zu möglichen Insassen sowie dem Vorfall machen. Es stellte sich jedoch heraus, dass offensichtlich vier Fahrgäste im Jugend- und Erwachsenenalter zum Unfallzeitpunkt im Bus saßen und mitunter leicht verletzt wurden. Allerdings sind bisher nur zwei jugendliche Insassen der Polizei bekannt, sodass dringend Zeugen sowie die beiden weiteren Insassen gesucht werden.

Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die Bergung zog sich bis in die Abendstunden und machte eine zeitweise Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

