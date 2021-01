Scheune mit Fahrzeugen bei Jena ausgebrannt - Dank an die Einsatzkräfte in Closewitz

Jena. Am frühen Samstagmorgen stand eine Scheune bei Jena in Flammen. Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe: "Die Wucht des Brandgeschehens in Closewitz hat uns alle überrascht."