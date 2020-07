Im Waldgebiet „Am Zimmerrück“ in Stedtfeld war ein Harvester in Brand geraten.

Eisenach. Ein Brand hat in einem Waldgebiet bei Eisenach einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst.

Detonationen im Wald – Holzerntemaschine in Flammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Detonationen im Wald – Holzerntemaschine in Flammen

Im Waldgebiet „Am Zimmerrück“ in Stedtfeld ist am Dienstagnachmittag eine Holzerntemaschine aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Stadtverwaltung Eisenach mitteilte, rückten gegen 16 Uhr zunächst 50 Einsatzkräfte der Eisenacher Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stedtfeld aus.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Harvester komplett in Flammen. Das Feuer hatte sich bereits auf die direkte Umgebung und das dort befindliche aufgearbeitete Stammholz übergegriffen. Durch die berstenden Reifen der Maschine sei es zu mehreren Detonationen gekommen.

Gegen 20 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Foto: Feuerwehr

Mit Hilfe der nachalarmierten Freiwilligen Feuerwehren Eisenach Mitte, Neuenhof, Madelungen und Stockhausen wurden zum Einsatz nachalarmiert, konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Nach etwa vier Stunden war der Löscheinsatz beendet. Eine Nachkontrolle erfolgte gegen 22 Uhr.

Zur Höhe der entstandenen Schäden wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Mehr Blaulichtmeldungen