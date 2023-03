Diebe haben es in Jena auf alkoholische Getränke, Kabeltrommeln und Katalysatoren abgesehen

Jena. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Diebe in Jena ihr Unwesen getrieben. Manche von ihnen agierten eher verdeckt, während andere offensiv vorgingen. Die Polizeimeldungen für Jena.

Katalysatorendiebe weiter auf Beutezug

Erneut ist ein Katalysator in Lobeda gestohlen worden. Unbekannte haben an einem in der Felix-Auerbach-Straße geparkten Opel den Katalysator entfernt und flüchteten anschließend unerkannt.

Aufgefallen war der Diebstahl erst, nachdem das Auto gestartet worden war - und das ungewöhnlich laut. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht.

Werkzeug und Bekleidung gestohlen

Zeugen hatten Mittwochvormittag beobachtet, dass Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus hinter der Kirche zugange waren.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Haustür und eilten sofort in den Keller. Sie durchwühlten drei Kellerabteile und machten sich dann mit ihrer Beute - Bekleidung, Werkzeuge, Elekrotechnik sowie die jeweilige Vorhängeschlösser - unerkannt aus dem Staub.

Durstige Einbrecher

Auch diese Eindringlinge hatten sich sogleich in den Keller begeben, jedoch anderes Beutegut im Sinn: In der Bauersfeldstraße ist in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen worden.

Der oder die Täter nahmen mehrere alkoholische Getränke aus einem Keller an sich. Insgesamt entfernten sich die Langfinger mit zwölf Flaschen Wein und sechs Flaschen Sekt. Hinweise zu den durstigen Dieben liegen aktuell nicht vor.

Ladendieb gestellt

Und dieser Dieb machte erst gar keinen Hehl aus seinem Durst: Am Mittwochnachmittag konnte er in einem Discounter in der Keßlerstraße auf frischer Tat ertappt werden. Der 40-jährige Langfinger bewegte sich durch den Markt und füllte seinen Einkaufswagen mit diversen alkoholischen Getränken. Anschließend ließ er den Bezahlwillen vermissen und wollte den Markt, mit dem prall gefüllten Wagen, verlassen. Doch ein Ladendetektiv stellte sich ihm in den Weg.

Die Waren, die einen Wert von über 630 Euro hatten, konnte er nicht mitnehmen. Der 40-Jährige erhielt indes sowohl Hausverbot als auch die entsprechende Anzeige.

Kabel von Energieversorger entwendet

Unbekannte Täter hatten sich auf dem Gelände eines Energieversorgers in der Rudolstädter Straße zu schaffen gemacht. Sie öffneten dort eine Garage und ließen drei Kabeltrommeln mitgehen. Eine davon konnte später in der Nähe - jedoch ohne Kabel - aufgefunden werden.

Der Wert des Beutegutes wird mit ungefähr 500 Euro beziffert. Der überdies entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 100 Euro.

Katze sorgt für Unruhe - und Polizeieinsatz

Ungewöhnliche Geräusche weckten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr eine Frau in Jena. Die Frau bewohnt derzeit allein ein Einfamilienhaus im Mühlgäßchen und hatte die Vermutung, dass fremde Personen eingebrochen waren.

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie mit mehreren Streifenwagen ausrückten und einen tierischen Besucher vorfanden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.