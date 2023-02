Diebe stehlen Sattelzug mit Ladung in Gera

Gera. Ein Sattelzug samt Ladung ist in einem Industriegebiet in Gera gestohlen worden. Die Höhe des Diebesguts wird auf einen hohen fünfstelligen Wert geschätzt.

Diebe haben einen Sattelzug samt Ladung in Gera gestohlen. Der Sattelzug war über das Wochenende in einem Industriegebiet in Gera-Hermsdorf abgestellt und dort von den bislang unbekannten Täter gestohlen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war der Sattelzug mit 24 Tonnen Mehlkornsand, also ganz feinem Sand, beladen. Die Höhe des Diebesguts wird von der Polizei auf einen hohen fünfstelligen Wert geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kriminalpolizeiinspektion zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.